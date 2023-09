Cerignola, Tisci: “La vittoria cura ogni male, l’abbiamo meritata”

CERIGNOLA – Prima vittoria da allenatore del Cerignola per Ivan Tisci, che commenta così il 3-1 rifilato al Brindisi: “È stata una vittoria meritata e voluta dai ragazzi, non abbiamo fatto nulla di trascendentale ma lavoriamo da più di due mesi per questo tipo di prestazioni. La squadra ha fatto bene anche nelle precedenti due prestazioni ma mancava la vittoria che cura tanti mali”. L’intervista integrale ad Ivan Tisci nel servizio.

