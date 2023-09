Brindisi, Danucci: “Ottimo primo tempo, secondo gol nostro era regolare”

CERIGNOLA – Il Brindisi perde ma esce a testa alta dal “Monterisi” di Cerignola. Ciro Danucci non si perde d’animo e rivendica sul gol annullato a Lombardi: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, non capisco come in una gara maschia come questa si possa annullare un gol come quello realizzato dal Brindisi sullo 0-1. Successivamente abbiamo sbagliato in maniera individuale, il Cerignola gioca bene di ripartenze e ci ha puniti”.

L’intervista integrale a Ciro Danucci nel servizio.

