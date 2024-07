Serie C: Altamura, due reti al Campobasso nel secondo test amichevole

L’Altamura batte 2-0 il Campobasso nel secondo test amichevole stagionale. La formazione allenata da Daniele Di Donato ha battuto quella di Braglia, che disputerà il girone B di Serie C, grazie alle reti messe a segno da Rolando nel primo tempo e da Franco nella ripresa. Il tecnico dei murgiani ha schierato la squadra nel primo tempo con Viola in porta, Acampa, Gigliotti, Sadiki e Mane in difesa, Franco e Bumbu a centrocampo e il terzetto formato da D’Amico, Minesso e Rolando dietro l’unica punta Sabbatani.

