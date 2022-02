Serie B, Lecce-Crotone 3-0: tutti in CODA. Vetta ritrovata grazie al bomber

Una doppietta di Massimo Coda e il solito gol di Gabriel Strefezza bastano al Lecce per superare per 3-0 il Crotone. Baroni sceglie Ragusa in avanti nel tridente, nel Crotone Marras e Kargbo supportano Mulattieri. La prima occasione capita sui piedi di Helgason, Saro però compie un intervento super e salva i suoi. L’estremo difensore scuola Empoli si ripete poco dopo con una super parata sul colpo di testa quasi a botta sicura di Majer che viene letteralmente murato. Al 35° Hjulmand sradica il pallone a Vulic e mette in movimento Coda per vie centrali tra le maglie della difesa crotonese. L’Hispanico non perdona e di fronte a Saro fa 11 in stagione. In pieno recupero arriva il raddoppio: Cuomotocca il pallone in area con la mano, la punizione è pesantissima, rosso per Cuomo e calcio di rigore per Coda che non sbaglia e fa 2-0. La partita ricomincia con un episodio da VAR, per un presunto fallo su Ragusa, l’assistente virtuale non assegna il calcio di rigore. La terza rete è nell’aria e arriva al 59: Calabresi crossa al centro all’indirizzo di Majer, anticipato da Saro in tuffo. Lo sloveno raccoglie e appoggia per Strefezza. Gabri Maravilha controlla e con freddezza mette dentro la porta sguarnita: 11°gol per lui, 23° della coppia Coda-Strefezza. Un minuto prima dell’uscita di bomber il numero nove del Lecce avrebbe anche trovato il tris con un delizioso scavetto, ma la sua posizione di partenza è irregolare.

A questo punto Baroni cambia l’attacco e pensa al prossimo impegno di mercoledì contro il Cittadella. Nei minuti finali, prima Di Mariano a porta vuota sciupa il poker, Rodriguez invece è sfortunato perché colpisce la traversa con un colpo di testa sotto misura.