Involuzione del Lecce che inanella il quarto pareggio consecutivo. Al Tardini l’unica nota positiva è quella relativa allo 0 alle voce reti subite, per il resto ha prevalso la noia nella sfida contro i ducali.

Baroni si affida tridente con Strefezza, Coda e Rodriguez; Iachini invece punta tutto su Tutino e Benedyczak sostenuti da Vazquez. Le emozioni sono scarse, così come i tifosi gialloblu presenti sugli spalti, la prima emozione arriva al 15′ ripartenza del Lecce, Hjulmand porta palla e trova la traccia giusta per Rodriguez, lo spagnolo accelera e mette al centro, Rispoli devia rischiando l’autogol. Al 26′ il Parma chiede un calcio di rigore per un contatto in area tra Barreca e Tutitno per il direttore di gara però non ci sono gli estremi per la concessione. Sul finire della prima frazione il Parma va vicino al vantaggio con Vazquez che impegna severamente Plizzari per fortuna dei salentini Man non trova la coordinazione per calciare in porta.

Nella ripresa al 58′ Pandev, appena entrato sciupa l’occasione per il vantaggio da zero passi. Plizzari si fa passare un pallone sotto le gambe su sinistro di Vazquez e il macedone non riesce a girare in porta. Non succede più nulla fino al minuto 84′ quando Strefezza ha una doppia occasione: Turk è impreciso in uscita, poi dice di no per due volte al brasiliano. Due minuti più tardi di prova anche Di Mariano con il destro a giro alla Del Piero, il portiere emiliano si lancia e respinge. Finisce 0-0 per fortuna che c’è la sosta per recuperare, condizione, giocatori e si spera la vittoria