BARI – Dubbi al centro della difesa per Mignani in vista della sfida con la Vibonese. Visto il turno infrasettimanale di mercoledì che ha tolto un po’ di energie ai biancorossi il tecnico potrebbe optare per inserire Di Cesare dal primo minuti e far riposare uno tra Gigliotti e Terranova. Queste le dichiarazioni di Mignani in conferenza stampa:

Per la sfida ai calabresi torna a disposizione il capitano Valerio Di Cesare dopo la squalifica, mentre non saranno a disponibili Francesco Belli (fastidio muscolare adduttori), Cristian Galano (affaticamento), Nicola Citro (affaticamento), Pierluigi Frattali (lesione muscolare coscia destra) e Giacomo Ricci (ferita lacerocontusa coscia sinistra); convocati i giovani Nicola Daddario (centrocampista, classe ’04), Simone Lambiase (terzino sinistro, classe ’05) e Vincenzo Mattia Rana (terzino destro, classe ’05). Saranno dunque 23 i biancorossi a disposizione:

Portieri: 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 15.LAMBIASE, 23.MAZZOTTA, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 30.RANA

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D’ERRICO, 17.MAIELLO, 21.MISURACA, 29.SCAVONE, 34.DADDARIO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 88.PAPONI