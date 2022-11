Condividi su...

Linkedin email

Il Napoli è sempre più padrone della Serie A. Dopo il successo di Bergamo sull’Atalanta, gli azzurri guadagnano un altro punto sulla seconda, ora il Milan. I rossoneri superano in extremis lo Spezia e scavalcano proprio la squadra di Gasperini. Atalanta agganciata in classifica dalla Lazio dopo il successo con la Roma: Mourinho perde il suo secondo derby e si fa superare in classifica dai biancocelesti. Altro sorpasso quello della Juventus ai danni dell’Inter dopo il 2-0 inflitto ai nerazzurri allo Stadium. In coda, il Verona resta ultimo con 5 punti, staccato anche dalla Cremonese che affianca la Sampdoria a quota 6. Martedì si torna in campo con la 14a Giornata. Di seguito, risultati e classifica dopo la 13a Giornata: