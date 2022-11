Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Vittoria importante per la Happy Casa che ferma la striscia positiva di Tortona al PalaPentassuglia al termine di una partita equilibrata e vinta con il punteggio di 86-84. “Bella vittoria di squadra fortemente voluta con un’ottima formazione come Tortona – dice Frank Vitucci, coach della Happy Casa, al termine del match -. Difensivamente siamo andati abbastanza bene vincendo con merito grazie a uno sforzo collettivo profuso dopo due partite non brillanti. Ci dobbiamo abituare a questi alti e bassi, siamo ancora sulle montagne russe ma occorre pazienza e lavoro. Finalmente siamo al completo dopo due mesi e oggi ognuno ha dato il suo contributo, anche chi non si è espresso con grande efficacia nella prima parte come Etou decisivo con il rimbalzo conquistato nel finale e Mascolo con un break a fine terzo quarto. Occorre credere nelle proprie potenzialità da sviluppare passo dopo passo. Ora non esageriamo con i toni verso l’alto così come non c’è bisogno di deprimersi dopo una sconfitta“.