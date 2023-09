Scoperto dalla GdF rimessaggio di barche in “nero” nel tarantino

TARANTO – Un Cantiere navale della provincia di Taranto nel mirino della Guardia di Finanza. Nell’ambito delle sempre più stringenti attività per il contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di ionico hanno recentemente svolto una serie di interventi.

I militari della Compagnia di Manduria hanno concluso una verifica fiscale, relativa alle annualità dal 2018 al 2023, nei confronti di un’impresa, con sede ubicata lungo la costa jonica, impegnata nell’attività di riparazione, rimessaggio e alaggio di imbarcazioni da diporto.

Al momento dell’intervento i Finanzieri hanno individuato oltre 80 imbarcazioni, tra cui natanti e gommoni, ricoverati per il rimessaggio.

Dai conseguenti approfondimenti della Guardia di Finanza è emerso che l’azienda ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni, occultando al Fisco redditi per circa 100 mila euro con la conseguente evasione anche dell’imposta sul valore aggiunto per oltre 27 mila euro.

L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

