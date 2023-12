Scontro pullman-trattore nel tarantino, un ferito grave

Un ferito in gravi condizioni, trasportato in ospedale in codice rosso. È il bilancio di un incidente stradale tra un pullman e un trattore verificatosi nella mattinata di mercoledì 6 dicembre sulla strada provinciale 48 che collega Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto. Nell’impatto, il conducente del trattore ha avuto la peggio, mentre il pullman è finito fuori strada dopo aver sfondato un muretto a secco. A bordo una ventina di studenti, tutti fortunatamente illesi: per loro solo tanto spavento. Ferito in maniera lieve l’autista. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri di Massafra e Crispiano per i rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

