Sciopero: in Puglia cancellati dieci voli

In Puglia sono relativamente contenuti i disagi causati dallo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti proclamato dai sindacati di base Adl, Sgb, Cobas e Cub. All’aeroporto di Bari è stato cancellato un solo volo in partenza: il Volotea diretto a Firenze delle 13.05. Fra quelli in arrivo sono cancellati il Volotea da Firenze delle 12.30 e i Rayanair da Milano Malpensa (7.07) e Pisa (15.30). Quanto allo scalo di Brindisi, sono cancellati solo voli Ryanair: quello in partenza per Bologna delle 12.35 e quelli in arrivo da Milano Malpensa (8.15), Bologna (13), Venezia (17), Pisa (17.20) e Milano Malpensa (17.55). Per quanto riguarda la situazione dei treni, secondo quanto si apprende da Trenitalia la circolazione è pressoché regolare.

