Schiacciato da pala meccanica, operaio pugliese muore in Molise

Schiacciato da una pala meccanica che stava facendo retromarcia: è morto così un operaio pugliese di 51 anni che nella mattinata di lunedì 31 luglio era al lavoro nell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano (Campobasso), che serve tutta la regione.

Poco prima delle 10.00, l’uomo, originario della provincia di Foggia e dipendente di una ditta molisana, è stato travolto da un mezzo guidato da un altro operaio per cause che verranno accertare dall’inchiesta aperta dalla procura di Campobasso. Per il momento, si procede per omicidio colposo.

L’area in cui è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro per permettere ai Carabinieri di effettuare rilievi, accertamenti e sentire le persone presenti al momento dell’incidente. A quanto pare, il mezzo coinvolto nell’incidente è una pala meccanica che era in retromarcia. L’uomo alla guida non si sarebbe accorto della presenza dell’operaio travolgendolo. L’attività dell’impianto è stata sospesa e tutti i mezzi in arrivo sono stati bloccati all’ingresso.

