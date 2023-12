Sbanda e si schianta su auto in sosta, 29enne muore in Salento

Simone D’Adamo, 29 anni, è morto nella tarda serata di lunedì 4 dicembre in seguito a un incidente stradale avvenuto a Copertino, in provincia di Lecce. Mentre era alla guida di una Fiat 500 Abarth ha urtato violentemente un’auto in sosta: la sua vettura si è ribaltata battendo la testa. Vano l’intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco. La salma è stata trasportata al Vito Fazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp