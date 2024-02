FASANO – E’ stato ritrovato senza vita all’alba di mercoledì, sulla costa a nord di Savelletri, il corpo senza vita di Carlo Formigoni, il regista novantenne del quale si erano perse le tracce martedì sera. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni a individuare il cadavere. L’anziano regista, originario di Mantova e che da oltre vent’anni aveva scelto di vivere in una casa di campagna tra Ostuni e Cisternino, ieri aveva chiamato un taxi e si era fatto condurre a Savelletri. Aveva con sé una piccola sedia da mare. Sulla spiaggia dopo la scomparsa erano stati trovati alcuni effetti personali e la sdraio. Qualcuno lo avrebbe visto entrare in acqua e per questo pare probabile un gesto volontario, ma non è escluso un malore. Formigoni, regista noto in ambito nazionale, nel 1981 aveva fondato a Bari il teatro del Kismet. Aveva dedicato parte della sua vita alla valorizzazione di giovani attori.

