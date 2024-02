Sardegna, Todde presidente. Meloni: “Impareremo dalla sconfitta”

Roma – Alessandra Todde sara’ la prima presidente donna della Sardegna. Il campo largo di 5stelle, Pd e Avs porta a casa la Regione strappandola al centrodestra. Nel comitato della Todde si festeggia insieme a Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Meloni deve metterci la faccia sulla sconfitta di Truzzu. Diamo una sveglia al Governo dicono, sottolineando che sta cambiando il vento. La responsabilità della sconfitta e’ solo mia dice, Truzzu. “A Cagliari è stato un voto contro di me più che un voto per Todde”. Ma il centrodestra s’interroga soprattutto dopo i bisticci interni e i ritardi sul nome del candidato che probabilmente hanno influito negativamente sul dato finale. In una nota Meloni, Salvini e Tajani si mostrano compatti ma la sfide sono alle porte. Prima l’abbruzzo poi la Basilicata dove si attendere ancora il nome del candidato

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author