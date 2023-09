Santeramo, lite in agenzia di assicurazioni: muore titolare

SANTERAMO – Forse una lite per futili motivi finita in tragedia. Nella tarda mattinata i militari della Compagnia Carabinieri di Altamura sono intervenuti in un’agenzia di assicurazione di Santeramo in Colle, in corso Tripoli, pieno centro della cittadina murgiana. Poco prima, a seguito di un diverbio verosimilmente riconducibile a futili motivi, il titolare 71enne della stessa agenzia ha perso la vita dopo aver battuto il capo per una caduta. Il 49enne, presunto autore dell’aggressione, è stato bloccato dai militari dell’Arma. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.

