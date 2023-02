Roma – E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan a trionfare nella quarta edizione di “Un Sanremo da Pecora”, il festival di un Giorno da Pecora, il programma targato RAI Radio 1 in cui a sfidarsi non sono cantanti ma politici di ogni schieramento. Condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il ‘Sanremo da Pecora 23′ ha visto sul palco anche la Puglia con i suoi parlamentari e non come il sindaco di Bari Antonio Decaro. Nella Sala A di Via Asiago, le altre star della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d’orchestra d’eccezione, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, alla chitarra il presidente del Molise Donato Toma. A valutare gli artisti in gara è stato invece un trio capitanato da Simona Ventura, il regista Pupi Avanti e dal giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni. Insieme a loro Lamberto Dini. Tra coloro che hanno ricevuto i voti più alti c’è

Patty L’Abbate la deputata 5stelle, con “The Girl from Ipanema’. Tanti i politici che si sono alternati sul palco dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri a quello della Camera Giorgio Mule’ passando, tra gli altri, per il governatore della Toscana Eugenio Giani e per la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano.

