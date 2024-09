Sanitaservice Taranto: 700 idonei in attesa, UIL FPL è per proroga graduatoria

Si è tenuta oggi, mercoledì 18 settembre, nell’aula consiliare del Palazzo del Consiglio regionale di Bari, un’audizione chiave riguardante la proroga della graduatoria del concorso per i pulitori di Sanitaservice Taranto. L’incontro, promosso dai consiglieri regionali Antonio Paolo Scalera, Vincenzo Di Gregorio e Ruggero Mennea, ha visto la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali, tra cui la UIL FPL Taranto, che ha manifestato pieno sostegno alla richiesta di proroga.

Al centro del dibattito la graduatoria che coinvolge circa 700 idonei ancora in attesa di assunzione, in vista dell’apertura del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, prevista per il 2026. La proposta prevede una proroga di tre anni e sarà discussa nella seduta del Consiglio regionale fissata per domani, 19 settembre. Tuttavia, il testo attuale non include le aziende in house come Sanitaservice, spingendo i consiglieri Scalera e Di Gregorio a presentare emendamenti specifici per garantire la proroga anche a queste realtà.

Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL FPL Taranto, ha accolto favorevolmente la proposta: “Sostengo la proroga della graduatoria in scadenza ad ottobre, soprattutto per le esigenze del territorio jonico e l’imminente apertura dell’ospedale San Cataldo. È inaccettabile che circa 700 lavoratori, che hanno superato un concorso impegnativo e attendono da tre anni, non possano ottenere il lavoro che spetta loro di diritto. La carenza di personale presso Sanitaservice Taranto è evidente, e l’apertura del nuovo ospedale offrirà ulteriori opportunità di assunzione. Mi appello al Presidente Emiliano affinché proroghi la graduatoria di tre anni, un atto non solo legittimo ma anche di giustizia sociale.”

Maldarizzi ha anche sottolineato l’importanza di garantire pari trattamento a tutti i lavoratori della sanità pubblica pugliese: “Non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B. Ci impegneremo affinché le graduatorie degli idonei nei concorsi regionali, delle Agenzie regionali e degli enti collegati siano prorogate allo stesso modo.”

