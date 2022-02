TARANTO – Il prestigioso titolo di Eccellenza in Chirurgia Toracica Ricostruttiva dell’European Association of CardioThoracic Surgery è stato conferito al dottor Rocco Leggieri, responsabile della struttura di Chirurgia toracica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

“È una notizia che mi riempie di orgoglio – è il commento del consigliere regionale Antonio Paolo Scalera – rivolgo al dottor Leggieri i miei complimenti più sinceri per l’attività chirurgica attenta ed instancabile che svolge insieme alla sua equipe. Un lavoro di altissima professionalità che ora viene riconosciuto anche a livello europeo ed internazionale e che rappresenta un fiore all’occhiello per la sanità pubblica tarantina. Quando si opera con dedizione, i risultati premiano l’impegno e sono una garanzia importante per i pazienti, che possono affidarsi con fiducia a mani esperte”, conclude Scalera.

Un riconoscimento che è un risultato importante per l’intero presidio Santissima Annunziata”.