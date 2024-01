BARI – Torna l’obbligo di indossare la mascherina all’interno del Policlinico di Bari. In una circolare si legge: “È fatto obbligo a tutti gli operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario, impiegati in attività assistenziali, nonché ai visitatori/accompagnatori dei pazienti, di indossare Facciale Filtrante di tipo P2 (FFP2) in tutti i setting di degenza, nonché nelle strutture ambulatoriali e di diagnostica”. “Non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso dei DPI. I direttori e i responsabili delle strutture, nonché gli incaricati di funzione, sono deputati a verificare che tutto il personale ottemperi a quanto previsto dalla presente circolare, esercitando, in caso di inadempienza, la dovuta azione disciplinare”. Le indicazioni del nosocomio barese seguono l’ordinanza ministeriale che prevede l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse fino al 30 giugno. Nel Policlinico l’obbligo è stato esteso a tutti i reparti su decisione della direzione sanitaria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp