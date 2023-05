SAN PIETRO VERNOTICO – Auto ribaltata nelle campagne sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico con una donna al volante che non avrebbe riportato comunque gravi conseguenze, con le cause dell’incidente, avvenuto dopo una curva ma su un rettilineo, in direzione Squinzano, all’altezza della zona 167, sono ancora da accertare. La donna alla guida della Lancia Y è stata comunque portata al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici del caso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza del veicolo. Dei rilievi invece se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di San Pietro. Come detto al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla conducente, nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

