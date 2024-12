San Pancrazio Salentino, scontro tra auto nel centro abitato

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Sono due le auto coinvolte e sei le persone, tra cui una donna in gravidanza, soccorse dal 118: questi i numeri dello scontro verificatosi nel primo pomeriggio di oggi nel centro abitato di San Pancrazio Salentino, in via Guglielmo Marconi. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e le ambulanze. Rilievi affidati alla polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author