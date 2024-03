Salento, donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di 84 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un suv mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato a Trepuzzi (Lecce) nella mattinata di lunedì 25 marzo in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità di un incrocio. Le condizioni dell’84enne erano apparse subito critiche: soccorsa dallo stesso conducente del suv e dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove è deceduta dopo qualche ora. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.

