BARI – Primo giorno di saldi in Puglia tra acquisti di necessità ed in qualche caso ‘sfizi’ da togliersi volentieri. Tanta gente ha iniziato ad affacciarsi alle vetrine dei negozi e con una discreta affluenza. Vediamo come stanno andando le prime ore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp