Ruvo: Gli rapinano il suv e lo lasciano in mezzo alla strada

La Polizia di Corato sta indagando sul presunto rapimento lampo e rapina ai danni di un uomo di 34 anni residente a Ruvo di Puglia (Bari) avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno.

Secondo quanto ricostruito, ignoti, armati e a volto coperto a bordo di un’auto scura, avrebbero bloccato il 34enne non lontano dalla sua abitazione intimandogli di seguirli. Una volta arrivati in una zona poco illuminata a ridosso della provinciale 231, il 34enne sarebbe stato derubato del Suv che guidava e abbandonato in strada, mentre gli autori della presunta rapina sarebbero fuggiti dividendosi: alcuni a bordo del mezzo rubato, altri con un’altra auto.

A intercettarli però è stato il personale di un istituto di vigilanza privata che li avrebbe inseguiti. La fuga sarebbe terminata alla periferia di Corato dove sarebbe stata lasciata al centro della carreggiata l’auto rubata che così ha fermato le guardie giurate contro cui sarebbero stati esplosi alcuni colpi a salve.

Allertate le forze dell’ordine, il 34enne è stato recuperato: le sue condizioni erano buone. Sul posto sono interventi i poliziotti della Scientifica di Bari che hanno svolto i rilievi.

