Rogo doloso in resort sul litorale di Ostuni, 3 auto in fiamme

Tre auto sono state incendiate nell’area parcheggio di un agri-resort a Diana Marina, sul litorale di Ostuni, in provincia di Brindisi. L’incendio ha distrutto una Jaguar, una Bwm ed una Toyota parcheggiate a diversi metri di distanza tra loro. Coinvolto dalle fiamme anche un rimorchio in uso alla struttura ricettiva. Pochi i dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio, in quanto sul posto gli agenti del commissariato di Ostuni, che coordinano le indagini, hanno ritrovato una tanica di benzina. Dalle immagini acquisite di alcune telecamere della zona, inoltre, è emersa la presenza di tre persone a pochi metri dall’area dove si è verificato l’incendio. Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco. Due delle tre auto incendiate erano di clienti dell’agri-resort, un’altra era dei proprietari della struttura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author