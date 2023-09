Risemina del Puttilli, il Barletta si allena fuori città

BARLETTA – Cominciati martedì i lavori per l’impianto antifumo negli spogliatoi dello stadio Puttilli di Barletta. Le operazioni, che dureranno 15 giorni e avranno il costo di circa 53mila euro, permetteranno di aumentare la capienza nel settore Distinti, facendo salire l’affluenza totale da 4878 a 6551 posti.

La manutenzione appena avviata si unisce ai lavori di risemina del terreno di gioco, cominciati dopo la sfida contro il Gallipoli (foto Sergio Porcelli). Quest’ultimo processo costringe i biancorossi di Ciro Ginestra a preparare la trasferta di Matino contro il Nardò lontano da casa. Allenamenti che sono ripresi direttamente a Canosa e toccheranno anche San Ferdinando, con il Barletta che non potrà dunque utilizzare il Puttilli per i prossimi giorni.

Nessuna struttura funzionale in città, con il Manzi-Chiapulin in condizioni precarie e i centri sportivi non adatti ad accogliere gli allenamenti dei biancorossi. Non cambia la concentrazione dello spogliatoio, che dovrà far tesoro di quanto visto contro il Gallipoli e migliorare gli aspetti della finalizzazione come richiesto da Ginestra. Nardò squadra in difficoltà dopo un inizio sottotono, ma proprio il tecnico campano ha parlato di campionato ancora indecifrabile. Il Barletta continua ad allenarsi con la massima attenzione.

