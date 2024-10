Rinnovata la convenzione: Taranto allo Iacovone fino a dicembre

La Giunta comunale di Taranto ha deliberato il rinnovo della convenzione che permetterà al Taranto FC di giocare le partite casalinghe allo stadio “Iacovone” fino al 20 dicembre 2024, salvo diverse indicazioni della Commissione di Vigilanza. La decisione è stata presa al termine della seduta di martedì 1° ottobre, convocata per discutere la proroga dell’uso dell’impianto sportivo del rione Salinella.

La proroga è stata concessa in seguito agli aggiornamenti forniti dalla Struttura Commissariale dei XX Giochi del Mediterraneo, che ha delineato l’organizzazione e la tempistica dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Gli interventi saranno suddivisi in due fasi: la prima, che consentirà di disputare le partite con una capienza ridotta, prevede la demolizione parziale dell’anello inferiore degli spalti, tranne le sezioni sopra gli spogliatoi e sotto la tribuna ovest. La seconda fase, invece, comporterà la demolizione completa del primo anello, rendendo impossibile l’utilizzo dell’impianto per qualsiasi attività sportiva.

Secondo il cronoprogramma, la seconda fase dei lavori non dovrebbe iniziare prima della fine di dicembre, permettendo al Taranto FC di disputare le partite di campionato fino a quella data. Su proposta di Gianni Azzaro, assessore allo Sport del Comune di Taranto, la Giunta presieduta dal sindaco Rinaldo Melucci ha dunque approvato il rinnovo della convenzione, con la possibilità di ulteriori modifiche in base all’avanzamento dei lavori.

