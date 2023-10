Rimini, la ministra Santanchè inaugura il 60º TTG: obiettivo turismo etico

RIMINI – Sessanta candeline per il TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, la «fiera del turismo più importante d´Italia», nelle parole della ministra Daniela Santanchè che ha partecipato quest´oggi alla cerimonia inaugurale di TTG e di InOut, dedicato al settore contract. Il turismo è ripartito e mostra segni incoraggianti per i primi sei mesi dell´anno, con il +1,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, da tutti riconosciuto come l´anno magico per l´industry. Il turismo, tuttavia, vuol rinascere nel confronto con nuove abitudini, nuove esigenze dei viaggiatori e prova a rimodellare i suoi obiettivi all´insegna dell´utopia, come indica il claim dell´edizione in corso alla fiera di Rimini sino a venerdì. «Settore perfetto per il nostro Paese, perché distribuisce ricchezza lungo tutta la catena del valore delle piccole e medie imprese nei territori», come ha sottolineato il neopresidente di IEG Maurizio Ermeti nel suo saluto.

In fiera, 2.700 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% proveniente dall´Europa e il 42% dal resto del mondo, e offre oltre 200 eventi in tre giorni. IEG mostra al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 60 destinazioni estere, confermandosi la manifestazione di riferimento sia per l´incoming che per l´outgoing italiani. Riflettori sul marketplace estero per l´area del Mediterraneo, con il TTG Med, e un focus sul segmento lusso, grazie all´incontro di una selezione di buyer esteri specializzati su target altospendenti alla ricerca di eccellenze italiane.

Alla cerimonia di apertura, dopo i saluti istituzionali del neopresidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, è stato il momento della tavola rotonda con Andrea Corsini, assessore al Turismo, Mobilità e trasporti, Infrastrutture e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, Ivana Jelinic, Presidente ENIT, Luigi Cabrini, presidente di Global Sustainable Tourism Council e, appunto, Daniela Santanchè, ministra per il Turismo sul palco della Main Arena della fiera.

