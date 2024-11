Revisione bando per centro neurolesi di Ceglie Messapica

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità della Regione Puglia, ha annunciato l’accoglimento della sua proposta di revisione del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato del personale al Centro Neurolesi e Motulesi di Ceglie Messapica (San Raffaele).

“Serve maggiore attenzione per i lavoratori interni, specialmente per coloro che si sono dedicati instancabilmente durante la pandemia”, afferma Gioia sottolineando la necessità di salvaguardare medici e personale che hanno affrontato il periodo Covid-19.

La legge sull’internalizzazione del centro sta infatti procedendo, ma non senza sollevare preoccupazioni. “Non ero convinto della delibera del 14 ottobre 2024, poiché non garantiva adeguatamente il personale già in servizio”, aggiunge Gioia rilevando una discrepanza tra le promesse di tutela e il contenuto effettivo della delibera.

Dopo il confronto con esperti del settore e altri addetti ai lavori, la proposta di Gioia di bandire due concorsi distinti – uno riservato ai lavoratori interni e uno aperto a tutti per i posti rimanenti – è stata accolta. “Interagirò presto con il Presidente Michele Emiliano per assicurare che il personale interno, in particolare chi ha operato con impegno durante la pandemia, ottenga la giusta tutela”, conclude Gioia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author