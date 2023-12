Regione Puglia, pronti 45milioni per programma Interreg

BARI – ‘Autorità di gestione e il segretariato del programma Interreg Grecia-Italia 2021/2027 hanno formalmente comunicato che il bando della prima call di progetti ordinari sarà operativo dal 15 dicembre 2023 fino al 30 gennaio 2024. “Sono particolarmente soddisfatto per il lavoro svolto – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – non solo la programmazione del programma Interreg Grecia Italia è in linea con le dinamiche programmatorie della Regione Puglia ma il segretariato e l’Autorità di gestione sono state particolarmente attente alle richieste da noi effettuate per lanciare la call in tempi utili. È imperativo cogliere tutte le possibilità di finanziamento per il nostro territorio e rendere la Puglia protagonista di questa attività di cooperazione con progettualità sviluppate su assi prioritari come ad esempio l’innovazione e la ricerca”. L’avviso avrà una dotazione finanziaria di circa 45 milioni di euro e il sostegno finanziario dell’Ue varierà da 900mila euro a 2,5 milioni di euro per progetto. Le tematiche di interesse riguardano il turismo, la cultura, l’inclusione sociale, l’innovazione, la ricerca, la sanità e lo sviluppo economico delle aree del programma

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp