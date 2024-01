Regione, il consigliere Cera si autosospende da Forza Italia

BARI – Prima le elezioni del presidente della provincia di Foggia, poi quella del consigliere segretario in Consiglio Regionale; e ancora lo scioglimento del comune di Manfredonia fino alle amministrative di Foggia. Sono questi i fattori che avrebbero portato alla definitiva rottura tra Napoleone Cera – espressione azzurra in consiglio regionale – con la stessa Forza Italia. Un’autosospensione – ci tiene a sottolineare – dalla vita e dall’attività del partito.

Il consigliere regionale li annuncia non nascondendo anche un velo di amarezza per quanto accaduto: “Non mi sento supportato”, spiega dopo aver ripercorso gli eventi che lo hanno portato a questa decisione e che non lo vedranno – questo fine settimana – partecipare al congresso provinciale del partito azzurro.

Resta intatta, intanto, la fiducia alla linea del presidente del Gruppo consiliare alla Regione, Paride Mazzotta, che lo porta a rimanere comunque nella compagine di via Gentile.

