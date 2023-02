“La netta vittoria del centrodestra nel Lazio e in Lombardia, a distanza di pochi mesi dalle elezioni politiche, dimostra che gli italiani continuano ad essere dalla nostra parte. Nel Lazio, in particolare, il successo del neo presidente Francesco Rocca è la conferma dell’incapacità della sinistra di governare. Siamo certi che Rocca saprà rimediare ai tanti errori che purtroppo si troverà a gestire”. A dirlo il deputato lucano di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia. “Dopo quasi quattro mesi di governo, gli italiani hanno espresso un giudizio chiaro su quanto di importante già fatto dal governo. Siamo certi che il presidente Meloni saprà portare avanti il suo lavoro continuando a mantenere fede agli impegni assunti in campagna elettorale” conclude Mattia.

