Referendum autonomia, Consulta rinvia camera consiglio al 20 gennaio

La Corte Costituzionale ha annunciato il rinvio al 20 gennaio della camera di consiglio sull’ammissibilità dei referendum sull’Autonomia. La decisione è stata presa a seguito della convocazione del Parlamento in seduta comune, prevista per il 14 gennaio, per l’elezione di quattro nuovi giudici costituzionali. “Il presidente facente funzioni, Giovanni Amoroso, ha firmato il decreto con cui si posticipa la camera di consiglio dal 13 al 20 gennaio, termine ultimo previsto per legge”, si legge nella nota ufficiale. Durante la seduta verrà valutata l’ammissibilità dei referendum abrogativi dichiarati conformi alla legge dall’Ufficio centrale per i referendum della Cassazione.

