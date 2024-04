Rapina un supermercato dopo aver imbrattato edifici ed auto. Arrestato

È stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Martano il 21enne di origini senegalesi, che da giorni si era reso protagonista di vari episodi ai danni di alcuni edifici pubblici, case private e, come nell’ultimo episodio, nei confronti dei residenti del posto.

Rapina e violenza a pubblico ufficiale. Questi i reati contestati al 21enne, che, nella mattinata di lunedì, si sarebbe recato presso un supermercato della città salentina per fare spesa. Dopo aver acquistato quanto necessario, per un valore complessivo di circa 200 euro, l’uomo avrebbe deciso di sottrarsi al pagamento, opponendo resistenza a quanti intimavano di fermarsi e lasciare gli articoli sottratti.

L’arrivo dei carabinieri non avrebbe placato gli animi del senegalese. I militari, infatti, sarebbero stati costretti a bloccare il 21enne e trasferirlo in caserma, da dove è stato poi condotto presso la casa circondariale di Lecce.

Il giorno prima, l’uomo, aveva imbrattato con spray azzurro le facciate di alcuni edifici di via Marconi, a Martano, inneggiando ad Allah, e passando, poi, a vandalizzare anche le carrozzerie delle vetture in transito in quei minuti lungo l’arteria stradale.

Ad immortalare il gesto un video finto sulla rete, che ha fatto in poco tempo il giro del web.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author