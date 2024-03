Matera, colpo da 6mila euro al centro scommesse: georgiano in manette

MATERA – Ventinove anni, incensurato, dipendente di una struttura ricettiva, con moglie e figli e da tempo inserito nel tessuto sociale della città. È questo il profilo dell’uomo che la scorsa settimana si è reso protagonista di una rapina da 6mila euro ai danni del Goldbet di via Annunziatella, a Matera, risolta nel giro di una nottata dagli agenti della Squadra Mobile della questura lucana. A pochi minuti dalla chiusura, mentre la commessa stava espletando le ultime registrazioni di rito, si sarebbe fatto aprire la porta e dopo averla strattonata e minacciata con un coltello da cucina con una lama da 20 centimetri, avrebbe fatto razzia del contante presente nelle casse per poi fuggire. La donna avrebbe immediatamente chiamato le Volanti che grazie alla testimonianza e ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del centro scommesse, si sono messi subito sulle tracce dell’uomo che nel frattempo sarebbe andato a casa – alla periferia della città -, avrebbe occultato in una campagna di pertinenza arma e bottino, gettato gli abiti usati per il colpo in un cassonetto e sarebbe andato al lavoro con una quarantina di minuti di ritardo ma in piena tranquillità. E proprio lì è stato rintracciato dagli agenti. Portato in questura, è stato immediatamente riconosciuto dalla commessa nonostante il cappuccio e il volto parzialmente travisato da una sciarpa. L’uomo – da quanto emerge – aveva fatto delle scommesse proprio in quella ricevitoria la mattina e il pomeriggio stessi del furto. Ora è in carcere.

