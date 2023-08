PUTIGNANO (BA) – Supervincita a Putignano nel barese, con un gratta e vinci della serie “Tutto per tutto”. Secondo quanto riporta il sito ufficiale della Lottomatica, la Dea bendata ha baciato Putignano, il biglietto vincente è stato venduto in Corso G.Garibaldi 8/10, nei pressi del teatro comunale, si tratta di un «Bonus Tutto per Tutto». In paese la voce si è sparsa nei giorni scorsi, ma la conferma è arrivata solo nel pomeriggio di sabato 5 agosto.

