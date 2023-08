Il dormitorio di Via provinciale San Vito a Brindisi sarà ristrutturato ancora una volta. Il Comune di Brindisi ha già trovato una soluzione per ospitare i migranti durante i lavori ma – conferma l’assessore ai servizi sociali Pisanelli – ‘riguarderà solo quelli in possesso di regolare permesso di soggiorno’. Ed ora la palla passa alla Prefettura…

