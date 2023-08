TORRE SANTA SUSANNA – Prima ignora l’alt imposto dai militari, quindi ha opposto resistenza aggredendo un carabiniere con un bastone. Secondo l’accusa, era ubriaco e violento l’uomo originario di Torre Santa Susanna arrestato nella tarda serata di venerdì: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo essere stato bloccato, con fatica, dai carabinieri della locale stazione, l’indagato è stato prima portato in ospedale per l’alcool test, risultato positivo, e poi denunciato in attesa dell’interrogatorio di convalida.

