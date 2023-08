Punteruolo rosso, a Trani rimosse 33 palme danneggiate

TRANI – Iniziata a Trani la rimozione di 33 tronchi di palme irrimediabilmente compromessi. L’attecchimento del punteruolo rosso ha reso necessario l’intervento di estrazione, per evitare danni a persone in transito e ad oggetti circostanti. La procedura d’urgenza è stata avviata dall’amministrazione comunale, di concerto con i servizi di gestione del verde pubblico, sfruttando fondi già previsti e definiti nel precedente capitolato di gara. Prevista, in ogni caso, la piantumazione di nuove essenze arboree.

L’intervento si aggiunge alla precedente rimozione di altri 23 tronchi danneggiati. I nuovi innesti di verde pubblico sorgeranno nei luoghi di maggiore necessità, tra cui arterie stradali con alta concentrazione di smog e zone in cui è maggiore il calore generato dall’asfalto.

