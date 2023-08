ASL BAT, idonei concorso amministrativi chiedono scorrimento graduatoria

BAT – Lunghe attese per 270 idonei del concorso per collaboratori amministrativi dell’ASL BAT. Ancora bloccato lo scorrimento della graduatoria che permetterebbe l’inserimento di nuovo personale negli uffici dell’azienda sanitaria della sesta provincia pugliese: la nota del comitato di rappresentanza intende far luce sulla necessità di assunzioni in primis per le équipes medico-sanitarie.

«L’assunzione di ulteriore personale attraverso lo scorrimento della graduatoria garantirebbe una netta diminuzione dei disservizi – si legge nel comunicato – a partire dall’ottenimento del POS per i pagamenti elettronici. Un medico del Servizio Sanitario Regionale può attendere fino a quattro mesi a causa delle attuali carenze strutturali, un danno che si ripercuote anche sui cittadini che hanno esigenze di questo tipo».

Il Coordinamento del comitato idonei, che spinge per l’inserimento dei 270 elementi nell’ASL BAT, chiede l’intervento immediato del direttore del Dipartimento regionale Vito Montanaro, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessore Rocco Palese, pur riconoscendone l’impegno degli ultimi mesi, in particolare per la fine del commissariamento dell’ASL di Brindisi. L’appello finale è rivolto ad una semplificazione delle procedure amministrative: «Non si può più continuare a giocare una partita di mero posizionamento politico sulla pelle dei cittadini e sul loro diritto alla salute», questa la chiosa degli idonei, in riferimento alla proliferazione delle nomine dirigenziali che avrebbero sottratto risorse economiche alle assunzioni del personale amministrativo. I 270 idonei restano in attesa.

