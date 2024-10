Pulsano, paura per due stranieri soccorsi in mare

TARANTO – Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 5 a Montedarena, nota località turistica di Marina di Pulsano.

Secondo la prima ricostruzione due coniugi di nazionalità tedesca si sono allontanati dalla spiaggia in maniera imprudente e non sono più riusciti a tornare a riva.

Sopraffatti dalla paura hanno iniziato a chiedere aiuto in modo evidente, bloccati a 50 metri dalla costa. Sono però riusciti ad aggrapparsi ad uno scoglio in attesa dei soccorsi. Immediato è scattato il SOS e sono intervenuti Carabinieri, Guardia Costiera e 118 che hanno portato a termine l’operazione di salvataggio riportandoli a riva.

Per fortuna senza gravi conseguenze: una volta tornati a terra, i due stranieri sono stati medicati: hanno riportato solo graffi e hanno rifiutato il ricovero in ospedale.

Foto Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author