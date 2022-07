Elezioni- Proposte, programmi annunci si susseguono in questi giorni ed in queste ore. Ad indignare il centro destra è l’ultimo annuncio lanciato da Letta nel quale si parla di un provvedimento che potrebbe inserire una tassa sulle successioni . Il segretario dem rilancia la proposta del maggio 2021: “È giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società, è il senso di generazioni che si aiutano”. Tanto basta per scatenare una pioggia di attacchi da destra e non solo ed ecco che è l’onorevole Mauro D’Attis a rispondere dalle sua Puglia:

“Bisognerebbe aggiungere una T all’acronimo Pd. Trasformandolo in PdT. Non più Partito democratico ma Partito delle Tasse. La proposta del segretario dem di tassare le successioni è irricevibile, frutto di una miope visione della realtà, dove a prevalere è l’utopia della redistribuzione rispetto ai reali bisogni del Paese. Per fortuna la boutade di Enrico Letta è destinata a restare tale. Non si tradurrà mai in misura concreta perché a vincere le elezioni, anche grazie alle ‘idee’ del segretario del Pd, sarà il centrodestra che le tasse le diminuirà”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis.