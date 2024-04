‘Puglia bike destination’ protagonista alla Fiera Cicloturismo di Bologna

Si è conclusa a Bologna la Fiera del Cicloturismo, un appuntamento importante che ha confermato numeri e trend di crescita di un segmento fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento della “destinazione turistica Puglia”.

La partecipazione, per la prima volta a questo evento fieristico, voluta fortemente da ANCI Puglia e sostenuta dalla Regione Puglia attraverso Pugliapromozione, ha raccolto un ampio e diffuso consenso tra i visitatori e gli appassionati per la nostra offerta di sentieri, percorsi e itinerari.

Prossimo appuntamento evento “EXPOBIKE” a Bari Expolevante, dall’11 al 14 aprile, dove Anci Puglia sarà presente con un proprio spazio espositivo.

“Dalla sottoscrizione, nel 2021, del Patto di Mattinata ne abbiamo fatta di strada a oggi: decine di comuni pugliesi che hanno scelto di investire su progettazioni coerenti e coordinate tra i territori, così da poter realizzare il progetto “Pedalare per Viaggiare”, un’unica rete cicloturistica e sportiva tale da rendere la Puglia una bike destination credibile e affidabile a livello internazionale, capace di competere con altre destinazioni europee sullo stesso segmento turistico. La strada è tracciata: pedaliamo assieme!”. Queste le parole di Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata e delegato regionale Anci per la mobilità sostenibile.

“Stiamo provando a dare continuità al gran lavoro fatto finora stimolando anche il coinvolgimento dei soggetti privati, in concorso e con la regia dell’assessorato regionale al Turismo e Pugliapromozione, per offrire un bouchet di servizi per i cicloturisti che, partendo da un basic entry level, permetta a ogni operatore dell’ospitalità della nostra regione di concorrere allo sviluppo di questo importante e redditizio segmento turistico-sportivo. Un altro fondamentale tassello nella strategia di accreditamento della nostra destinazione turistica anche nel settore della bike destination. La Puglia conferma la sua credibile e affidabile capacità di programmare e realizzare azioni e strumenti concreti a sostegno degli operatori dell’ospitalità e del suo intero comparto turistico”, conclude Biaceglia.

Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia, ha ricordato che “il ruolo dell’Associazione dei Comuni trova esito e concretezza proprio in azioni come questa per migliorare l’attrattività dei nostri territori attraverso il cicloturismo e la mobilità dolce e sostenibile. Essere presenti in un appuntamento così autorevole come quello di Bologna è motivo di soddisfazione per Anci Puglia, che per prima ha inteso accogliere le sollecitazioni dei sindaci e dei territori, costituendo un apposito Comitato Tecnico Scientifico interno alla nostra struttura organizzativa che ha consentito una partecipazione densa di significati e contenuti”.

“C’è grande interesse verso la Puglia, c’è davvero una notevole considerazione da parte di tanti appassionati della bicicletta, tanti di questi abituati a scegliere destinazioni più esotiche e che adesso scelgono di venire a pedalare nei nostri territori”, commenta con entusiasmo di Tommaso Depalma del CTS di Anci Puglia, che con Fulvio Morgese si è occupato della preparazione delle mappature e dei materiali specificamente richiesti dai bike-lovers”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author