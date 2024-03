Provincia di Taranto, approvato bilancio: ora le elezioni

È stato approvato oggi, giovedì 14 marzo, all’unanimità dal Consiglio provinciale, in via definitiva, il bilancio di previsione per il biennio 2024-2026.

Alla seduta hanno partecipat Rinaldo Melucci, presidente della Provincia di Taranto, e i consiglieri Michele Franzoso, Vito Antonio Punzi, Paolo Lepore e Vita Massaro.

Al termine dell’incontrom il presidente Melucci ha nuovamente ringraziato i presenti per il lavoro svolto nell’ultimo biennio “sempre al fianco dell’Amministrazione per il bene comune del territorio provinciale”.

Quella di oggi è stata, infatti, l’ultima seduta del Consiglio in carica per il biennio 2022-2024. Domenica 17 si terranno le elezioni per il prossimo Consiglio in carica dal 2024 al 2026. Il seggio elettorale avrà sede in Via Anfiteatro 4 e sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20.

L’elettorato attivo è composto dai consiglieri e dai sindaci dei Comuni della Provincia di Taranto. Il numero complessivo provvisorio degli aventi diritto al voto e dei candidabili alla carica di consigliere provinciale è pari a 478.

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere sono le seguenti:

– Terra Jonica 2050

– Comunità Ionica

– Fratelli D’Italia

– Forza Italia

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author