Promozione: malore per calciatore del Grottaglie, gara sospesa a Copertino

Momenti di grande apprensione al campo comunale “Guido Vantaggiato” di Copertino, dove Piergiuseppe Camassa, difensore 18enne del Grottaglie, è stato colpito da un improvviso malore durante la gara contro la formazione locale, valida per la 15ª giornata del campionato di Promozione Pugliese (girone B). L’episodio è avvenuto al 22° minuto della ripresa, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

Camassa si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco, senza che vi fosse alcun contatto fisico o scontro con altri giocatori. L’atmosfera è diventata immediatamente tesa, con compagni e avversari visibilmente scossi. I soccorsi sono stati tempestivi: il giovane calciatore ha ricevuto cure sul campo e, dopo aver ripreso conoscenza, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “San Giuseppe da Copertino” per accertamenti, in particolare a livello cardiologico.

Il malore di Camassa ha riportato alla memoria quanto accaduto recentemente a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina svenuto in campo durante la gara contro l’Inter lo scorso 1° dicembre. In quel caso, al giocatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Anche per questo, nessun segnale è stato sottovalutato, considerando inoltre che il giovane del Grottaglie aveva già subito un trauma cranico nella scorsa stagione.

Le condizioni di Camassa, fortunatamente, sono apparse stabili sin dai primi momenti. In serata sono giunte ulteriori rassicurazioni sul suo stato di salute.

Vista la gravità dell’accaduto e lo stato emotivo dei giocatori in campo, l’arbitro ha deciso di sospendere la partita e rinviare i minuti rimanenti a data da destinarsi.

Numerosi i messaggi di solidarietà: “Auguriamo una pronta guarigione al giocatore grottagliese, porgendogli un grosso in bocca al lupo da parte della società e della città tutta”, ha scritto l’ASD Copertino Calcio sui propri canali social ufficiali.

(foto: Daniele Leone)

