Promozione, alla Virtus Bisceglie manca il guizzo vincente

Un punto importante in trasferta per la Virtus Bisceglie, che chiude sullo 0-0 la delicata sfida contro il Soccer Stornara. Un pareggio che conferma i progressi della squadra di mister Di Corato, solida e attenta nel limitare gli avversari senza concedere occasioni significative. È mancata solo un po’ di concretezza per portare a casa l’intera posta in palio.

Nel primo tempo, i biancazzurri, privi dello squalificato Caputo, hanno creato le migliori opportunità. Al 5’, un destro dalla distanza di Mattia Di Franco è finito fuori, mentre al 10’ un sinistro di Porcelli non ha trovato lo specchio della porta. In chiusura di frazione, al 42’, Dascoli ha servito un ottimo cross per Difrancesco, il cui colpo di testa non ha impensierito Soto. Poco dopo, Losapio ha cercato nuovamente Difrancesco, ma l’attaccante non è riuscito a coordinarsi.

La Virtus è andata vicina al vantaggio al 49’: una splendida giocata di D’Ascoli, che ha saltato un avversario e tentato un pallonetto, è però terminata fuori. Il Soccer Stornara si è visto al 54’ con una punizione di Panelli senza esito. L’occasione più importante è arrivata al 63’ con Difrancesco, che ha trovato un’ottima risposta del portiere avversario. Nei minuti finali, la Virtus ha continuato a spingere senza successo, chiudendo il match con qualche rimpianto.

Ora la pausa natalizia: appuntamento il 5 gennaio al “Di Liddo” per l’ultima gara del girone d’andata contro la Virtus Mola.

Soccer Stornara-Virtus Bisceglie 0-0

Soccer Stornara: Soto, Rotondo, Rotordam, Cianci, Caruso, Urrutia, Panelli, Ciccone, Baca (78’ Sciancalepore), Rutigliano, Cannone. Panchina: Russo, Rizzi, Conversano, Nunziante, Pontone, Bagnaro, Torraco, Grieco.

Virtus Bisceglie: Sibio, Napoletano, Andrea Quacquarelli, Losapio (46’ Basile), Vito Quacquarelli, Di Pierro, Dascoli, De Marco, Difrancesco (67’ Amorese), Porcelli, Di Franco (83’ Binetti). Panchina: Quagliarella, Monopoli, Sibillano, Sgarra, Tommasi, Trawaly.

Arbitro: Cipriani (Bari).

Ammoniti: Di Pierro, Porcelli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author