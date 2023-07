LECCE – La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Manera, sindaco di Sternatia, in provincia di Lecce, e presidente della Fondazione Notte della Taranta, indagato per atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il gup, Sergio Tosi, ha fissato l’udienza per il prossimo 1 dicembre. Secondo quanto sostenuto dall’accusa l’avvocato 59enne salentino non avrebbe accettato la separazione dalla donna mettendo in atto una serie di atti persecutori fino a procurarle un grave stato di ansia. Nell’agosto scorso la donna aveva presentato denuncia alla polizia per le presunte vessazione subite. (ANSA).

