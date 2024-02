Prima la spaccata poi l’incendio dell’auto, paura a Brindisi

Prima la spaccata ai danni di un negozio di ottica, poi l’incendio dell’auto utilizzata. Paura nella notte in via Appia a Brindisi. Intorno alle 1,30 un’auto, una Fiat 500, ha preso fuoco all’altezza dell’angolo con Via Pace Brindisi, nei pressi della Chiesa Sacro Cuore e dell’ortatorio dei Salesiani. Fiamme alte e numerose esplosioni che hanno spaventato i residenti e gli avventori di un bar h24 che si trova nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e i Carabinieri. La portata dell’incendio ha fatto intuire da subito la possibile origine dolosa. Ed in effetti l’auto bruciata, dai successivi accertamenti, è risultata quella utilizzata per la spaccata effettuata circa trenta minuti prima.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author