BRINDISI – La Geo Barents e la Ocean Viking sono ormeggiate sulla stessa banchina di Sant’Apollinare, nel seno di Levante del porto: la nave dell’Ong “Medici senza Frontiere”, che due giorni fa ha sbarcato centinaia di migranti nel porto di Ravenna, è arrivata in supporto a quella della Ong “Sos Mediterranee” per la quale è stato disposto il sequestro per venti giorni per violazione del decreto Piantedosi e necessità di rifornimento di viveri per l’equipaggio. Le operazioni dovrebbero concludersi nella mattinata di martedì e poi la Geo Barents (a sinistra nella foto) salperà alla volta del mare Mediterraneo, mentre la Ocean Viking (a destra) potrà farlo solo alla fine del mese.

